В США обратили внимание на коррупцию на Украине и призвали перестать ей помогать

Bloomberg: Украине не стоит помогать, потому что все деньги будут украдены
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западу не следует поддерживать Украину деньгами, так как в стране процветает коррупция. Такое мнение выразило американское агентство Bloomberg.

В материале обратили внимание на то, что на Украине произошел коррупционный скандал, в котором оказались замешаны высокопоставленные чиновники. Издание уточнило, что речь идет о воровстве миллионов долларов, которые Запад выделил Киеву на защиту важной энергетической инфраструктуры.

«Это, несомненно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые деньги будут украдены», — отметило Bloomberg. Агентство также подчеркнуло, что из-за этого вскрывшегося факта коррупции Украина сделала большой шаг назад от того, чтобы вступить в Европейский союз (ЕС).

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к президенту страны Владимиру Зеленскому, в том, что он организовал коррупционную схему в сфере энергетики. Уточнялось, что в ней также участвовали бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Позднее появились сведения о том, что деньги, которые воровали злоумышленники, были средствами, которые Запад выделил Киеву в качестве военной помощи.

