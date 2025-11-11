Бывший СССР
Раскрыт примечательный факт уровня воровства на Украине

«Милитарист»: Участники коррупционной схемы на Украине воровали помощь Запада
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

На Украине участники коррупционного скандала в сфере энергетики жаловались на то, что им приходится нести слишком тяжелые пачки сворованных денег — пакеты материальной помощи западных стран. На этот факт обратил внимание Telegram-канал «Милитарист».

«Коррупционных денег в энергетике Украины было настолько много, что их даже было тяжело переносить в руках. В частности, так говорил один из фигурантов дела, который жаловался, что ему сложно нести 1,6 миллионов гривен», — отмечается в публикации.

Кроме того, автор материала обратил внимание на один нюанс с деньгами, которые запечатлены на фотографиях соответствующих структур, в частности Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (НАБУ и САП — прим. «Ленты.ру»). Пачки изъятых у фигурантов денег имеют маркировку официальных пакетов Федеральной резервной банковской системы США. Уточняется, что они используются исключительно для транспортировки наличных между банками и не могут попасть в свободный оборот.

Эта деталь может говорить о том, что похищенное — выделенная странами Запада помощь для Украины. «Она должна была попасть в Национальный Банк Украины, встать на баланс государства, затем быть переправлена в государственные банки, и уже оттуда выдаваться на соответствующие нужды», — утверждает автор поста.

Ранее стало известно, что на Украине взяли под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Он стал обвиняемым по делу о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле. На днях завершился процесс его экстрадации из Германии.

