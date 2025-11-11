Бывший СССР
На Украине арестован фигурант дела о хищении более 2 миллионов долларов

На Украине взят под стражу обвиняемый по делу о хищении $2,3 млн Нестерук
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Он стал фигурантом дела о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) у национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом», о чем пишет Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели».

Как уточняется, речь идет о строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле. В качестве альтернативы его могут отпустить под залог в размере 25 миллионов гривен (почти 600 тысяч долларов), говорится в публикации.

Согласно материалам дела, Нестерука уличили в том, что он организовал поставки оборудования системы радиационного контроля компании по завышенной стоимости. На днях обвиняемого по делу экстрадировали из Германии. Расследованием дела занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ранее НАБУ обвинило украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов НАЭК «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

