На Украине обвинили в коррупции владеющего «кошельком» Зеленского бизнесмена

НАБУ обвинило бизнесмена Миндича в организации коррупционной схемы в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, который, по сообщениям прессы, владеет «кошельком» Владимира Зеленского, в организации коррупции в сфере энергетики. Об этом в посвященном схеме ролике на YouTube сообщает пресс-служба НАБУ.

Как следует из публикации, схема была направлена на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости контрактов.

Схемой руководил сооснователь продюсерской студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Кроме того, в коррупционных сделках были задействованы бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

Ранее стало известно, что Миндич покинул Украину накануне обысков НАБУ в его квартире. По информации прессы, бизнесмен бежал в Израиль.