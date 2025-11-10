Бывший СССР
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины перед обысками

Нардеп Железняк: Приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич сбежал с Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У приближенного к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича провели обыски. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«И так, [Тимура] Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками. И не только его», — написал он.

Издание «Украинская правда» 10 ноября сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало обыски у бизнесмена. Миндича называют «кошельком» Зеленского, он является совладельцем студии «Квартал 95».

Ранее Миндич уже покидал страну на фоне антикоррупционных расследований. Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что бизнесмен сбежал за границу через Закарпатскую область 18 июня. В сентябре стало известно о его возвращении.

