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07:33, 20 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о бегстве «кошелька» Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Бизнес-партнер Зеленского Миндич сбежал с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец и сооснователь фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал из страны. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Миндич, который является «кошельком» украинского лидера, сбежал за границу через Закарпатскую область. Как уточняет депутат, он покинул страну в среду, 18 июня.

Незадолго до этого стало известно о побеге вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Он отправился в Австрию с рабочим визитом, но обратно не вернулся.

По утверждению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, чиновник должен был обеспечить голоса в пользу Зеленского на будущих выборах президента Украины за рубежом.

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