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19:38, 19 июня 2025Бывший СССР

Побег министра единства Украины объяснили

Нардеп Дмитрук: Чернышов должен был обеспечить голоса за Зеленского за рубежом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Оставшийся в Австрии министр единства Украины Алексей Чернышов должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за президента Украины Владимира Зеленского за рубежом. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Чернышов должен был обеспечить голоса украинцев за рубежом — Зеленский по-прежнему рассчитывает на участие в выборах, и для него это критически важно», — заявил парламентарий.

Дмитрук отметил, что в офисе Зеленского подготовка к выборам идет постоянно. По его словам, предвыборные штабы уже создавались и распускались три раза.

Ранее стало известно, что Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. Уточняется, что на Украине в доме у чиновника прошли обыски после его выезда за границу.

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