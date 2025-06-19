Побег министра единства Украины объяснили

Нардеп Дмитрук: Чернышов должен был обеспечить голоса за Зеленского за рубежом

Оставшийся в Австрии министр единства Украины Алексей Чернышов должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за президента Украины Владимира Зеленского за рубежом. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Чернышов должен был обеспечить голоса украинцев за рубежом — Зеленский по-прежнему рассчитывает на участие в выборах, и для него это критически важно», — заявил парламентарий.

Дмитрук отметил, что в офисе Зеленского подготовка к выборам идет постоянно. По его словам, предвыборные штабы уже создавались и распускались три раза.

Ранее стало известно, что Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. Уточняется, что на Украине в доме у чиновника прошли обыски после его выезда за границу.