Министр единства Украины не вернулся из Австрии

Журналист Ткач: Министр единства Украины Чернышов не вернулся из Австрии

Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. Об этом заявил журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач в своем Telegram-канале.

«Вице-премьер Чернышов, как и ожидалось, не вернулся на Украину. Шесть дней назад Чернышов анонсировал форум, который организует его министерство, а на свой собственный форум, который проходил в Киеве, включился почему-то онлайн. По информации источников в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — пишет Ткач.

Издание «Страна.ua» сообщило, что после выезда Чернышова за границу на Украине у него прошли обыски.

Ранее шестерых высокопоставленных чиновников Национальной гвардии Украины отстранили от работы после обысков по делу о многомиллионных взятках. В МВД страны сообщили, что речь идет о закупках техники по завышенным ценам и «откатах» при распределении тендеров.