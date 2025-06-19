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16:22, 19 июня 2025Бывший СССР

Министр единства Украины не вернулся из Австрии

Журналист Ткач: Министр единства Украины Чернышов не вернулся из Австрии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. Об этом заявил журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач в своем Telegram-канале.

«Вице-премьер Чернышов, как и ожидалось, не вернулся на Украину. Шесть дней назад Чернышов анонсировал форум, который организует его министерство, а на свой собственный форум, который проходил в Киеве, включился почему-то онлайн. По информации источников в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — пишет Ткач.

Издание «Страна.ua» сообщило, что после выезда Чернышова за границу на Украине у него прошли обыски.

Ранее шестерых высокопоставленных чиновников Национальной гвардии Украины отстранили от работы после обысков по делу о многомиллионных взятках. В МВД страны сообщили, что речь идет о закупках техники по завышенным ценам и «откатах» при распределении тендеров.

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