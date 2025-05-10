На Украине подтвердили отстранение руководства Нацгвардии

Шестерых руководителей Нацгвардии Украины отстранили и обвинили во взятках

Шестерых высокопоставленных чиновников Национальной гвардии Украины отстранили от работы после обысков по делу о многомиллионных взятках. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как рассказали изданию в МВД страны, речь идет о закупках техники по завышенным ценам и «откатах» при распределении тендеров.

«Шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии отстранены от должностей. Проводится расследование, следствию оказывается полное содействие», — прокомментировали ситуацию источники в силовых ведомствах.

Ранее стало известно, что у руководящего состава Нацгвардии Украины прошли масштабные обыски. Сообщалось, что среди подозреваемых также значится командующий Нацгвардией Александр Пивненко.