У руководства Нацгвардии Украины прошли обыски

У руководства Нацгвардии Украины прошли масштабные обыски по делу об откатах

На Украине проходят масштабные обыски у руководства Национальной гвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По информации источника, расследование проводится в отношении командующего Нацгвардией Александра Пивненко, а также других должностных лиц, которых подозревают в получении многомиллионных откатов и коррупционных схемах.

«Шесть представителей руководства направления материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии отстранены, проводится служебное расследование», — заявили в МВД Украины.

По версии следствия, речь идет о 190 миллионах гривен (около 377 миллионов рублей по нынешнему курсу) взяток в процессе распределения тендеров, а также растрате еще почти 200 миллионов (около 397 миллионов рублей) при закупках техники по завышенным ценам.

Ранее стало известно, что представители Национальной гвардии Украины избили волонтеров и отобрали у них гуманитарную помощь, которая была собрана для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.