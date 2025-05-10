Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 10 мая 2025Бывший СССР

У руководства Нацгвардии Украины прошли обыски

У руководства Нацгвардии Украины прошли масштабные обыски по делу об откатах
Андрей Шеньшаков

Фото: Handout / Reuters

На Украине проходят масштабные обыски у руководства Национальной гвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По информации источника, расследование проводится в отношении командующего Нацгвардией Александра Пивненко, а также других должностных лиц, которых подозревают в получении многомиллионных откатов и коррупционных схемах.

«Шесть представителей руководства направления материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии отстранены, проводится служебное расследование», — заявили в МВД Украины.

По версии следствия, речь идет о 190 миллионах гривен (около 377 миллионов рублей по нынешнему курсу) взяток в процессе распределения тендеров, а также растрате еще почти 200 миллионов (около 397 миллионов рублей) при закупках техники по завышенным ценам.

Ранее стало известно, что представители Национальной гвардии Украины избили волонтеров и отобрали у них гуманитарную помощь, которая была собрана для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сделала заявление о перемирии

    Ученые заявили о риске затопления крупнейших городов США

    Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме

    Более семи миллионов интернет-пользователей присоединились к минуте молчания 9 мая

    Британский флот перехватил российскую подводную лодку в проливе Ла-Манш

    В России призвали Мерца прекратить поставки оружия Украине

    В Госдуме заявили о получении некоторыми статуса ветеранов СВО обманом

    Песков назвал запугивание России санкциями пустым делом

    Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

    Медведев провел встречу с президентом азиатской страны в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости