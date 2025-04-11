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04:46, 11 апреля 2025Бывший СССР

Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров

Нацгвардия Украины избила волонтеров и отобрала гумпомощь для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Бойцы национальной гвардии Украины отобрали гумпомощь, предназначавшуюся для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель подполья, пишет РИА Новости.

По его словам, волонтеры везли мобилизованным украинцам помощь, собранную в тылу родственниками.

«Нацгвардейцы остановили их машину на блокпосту, избили волонтеров и под угрозой расправы отобрали», — говорится в сообщении.

Ранее жительница города Суджи Курской области рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили ее дом, забрав оттуда дорогую технику и новые вещи.

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