Нацгвардия Украины избила волонтеров и отобрала гумпомощь для ВСУ

Бойцы национальной гвардии Украины отобрали гумпомощь, предназначавшуюся для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель подполья, пишет РИА Новости.

По его словам, волонтеры везли мобилизованным украинцам помощь, собранную в тылу родственниками.

«Нацгвардейцы остановили их машину на блокпосту, избили волонтеров и под угрозой расправы отобрали», — говорится в сообщении.

Ранее жительница города Суджи Курской области рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили ее дом, забрав оттуда дорогую технику и новые вещи.