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05:29, 18 марта 2025Бывший СССР

Жительница Суджи рассказала об ограблении ее дома солдатами ВСУ

ТАСС: ВСУ разграбили дом жительницы Суджи на ее глазах и вынесли дорогую технику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница города Суджи Курской области рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили ее дом, забрав оттуда дорогую технику и новые вещи. Ее слова приводит ТАСС.

Женщина рассказала, что украинские военные грабили квартиры. Из окна она видела, как солдаты ВСУ вынесли из него дорогую технику. «Не просто там открыли из шифоньера взяли — нет. Брали только в упаковке вещи», — сказала она.

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Ранее жительница Суджи Лионелла Брицкая рассказала, что солдаты ВСУ во время оккупации города в Курской области вынесли из магазинов все продукты. «Консервы мясные и рыбные, колбасы, сыры сразу реквизировали, оставили лапшу какую-то сухую и пакеты вот эти гороховые, гречневые какие-то», — сказала она.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

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