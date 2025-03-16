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17:40, 16 марта 2025Россия

В США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области

NYT: ВСУ отступили почти со всей территории Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили почти со всей территории Курской области. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что на данный момент Киев удерживает небольшой участок Курской области, однако точную его площадь подтвердить невозможно.

Украинские солдаты, добавили в NYT, сообщают об ожесточенных боях в регионе.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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