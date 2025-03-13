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19:18, 13 марта 2025Россия

Путин рассказал об освобождении Суджи

Президент Путин рассказал об освобождении Суджи и поблагодарил бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал об освобождении Суджи в Курской области и поблагодарил бойцов. Трансляция выступления главы государства велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу. (...) Не только Суджа, но и прилегающие населенные пункты сейчас забираем мы один за одним. Всю агломерацию», — пояснил президент.

Он добавил, что исходя из ситуации на земле Москва будет договариваться о следующих шагах в вопросе прекращения конфликта и выхода на устраивающие всех договоренности.

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ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

13 марта оборонное ведомство заявило о полном возвращении населенного пункта под контроль российских войск.

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