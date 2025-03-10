Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

Армия России отбила 7 населенных пунктов в Курской области и прошла в Суджу

Армия России начала масштабное наступление в Курской области и приступила к штурму Суджи — самого крупного населенного пункта, который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года. За два дня наступления под контроль России перешли семь населенных пунктов, российские штурмовики уже ведут бои с противником в частном секторе на окраинах Суджи. О том, как развивались события в российском приграничье, — в материале «Ленты.ру».

Хронология событий

О продвижении российской армии в Суджанском районе Курской области стало известно утром в субботу, 8 марта. Сообщалось, что десантники продолжают зачистку Лебедевки и ведут бои в лесопосадках Суджанского района.

Сообщалось, что десантники продолжают зачистку Лебедевки и ведут бои в лесопосадках Суджанского района. Позднее армия России начала наступление непосредственно на занятую ВСУ Суджу. Как написал военкор Евгений Поддубный, с началом штурма города произошел переход в финальную стадию операции по освобождению Курской области.

Как написал военкор Евгений Поддубный, с началом штурма города произошел переход в финальную стадию операции по освобождению Курской области. Минобороны России отчиталось о возвращении контроля над тремя населенными пунктами Курской области — Викторовкой, Николаевкой и Старой Сорочиной под Суджей. Их освобождение назвали путем к окружению Малой Локни — большого села под Суджей, где у ВСУ был мощный укрепрайон.

— Викторовкой, Николаевкой и Старой Сорочиной под Суджей. Их освобождение назвали путем к окружению Малой Локни — большого села под Суджей, где у ВСУ был мощный укрепрайон. Штурм Суджи начался внезапно с нескольких направлений и ошеломил подразделения ВСУ , часть украинских военных бежали и сдались. Армии России в Суджанском районе противостояли элитные подразделения ВСУ.

, часть украинских военных бежали и сдались. Армии России в Суджанском районе противостояли элитные подразделения ВСУ. Для прорыва в город армия России использовала подземную трубу. Более 800 российских штурмовиков скрытно вклинились в оборону ВСУ через газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которой преодолели свыше десятка километров.

Более 800 российских штурмовиков скрытно вклинились в оборону ВСУ через газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которой преодолели свыше десятка километров. После начала штурма ВСУ начали переговоры о сдаче в плен. Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через трубу, но заявил, что обстановка в Курской области находится под контролем украинского командования.

Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через трубу, но заявил, что обстановка в Курской области находится под контролем украинского командования. Вместе с наступлением на Суджу в Курской области армия России вела бои на пяти направлениях. Российские подразделения атаковали позиции в районе Махновки и Мартыновки, а также Черкасского Поречного, Русской Конопельки и Малой Локни.

Российские подразделения атаковали позиции в районе Махновки и Мартыновки, а также Черкасского Поречного, Русской Конопельки и Малой Локни. Утром, 9 марта, стало известно, под контроль России перешла промзона на окраине Суджи. Бои продолжались всю ночь.

Бои продолжались всю ночь. В окружении, по данным украинских источников, оказались свыше шести тысяч украинских военных , полторы тысячи солдат противника попали в мешок.

, полторы тысячи солдат противника попали в мешок. 9 марта армия России продолжила наступать на Суджу с нескольких направлений. Под контроль России, по заявлению Минобороны, перешла Лебедевка в Курской области и населенный пункт Новенькое в Сумской области у границы с Россией.

Под контроль России, по заявлению Минобороны, перешла Лебедевка в Курской области и населенный пункт Новенькое в Сумской области у границы с Россией. К вечеру официально сообщалось о контроле России над еще тремя населенными пунктами в Курской области: Малой Локней, Черкасским Поречным и Косицей. Их освобождение даст Вооруженным силам (ВС) России возможность наступать на Суджу с севера, востока и запада.

Малой Локней, Черкасским Поречным и Косицей. Их освобождение даст Вооруженным силам (ВС) России возможность наступать на Суджу с севера, востока и запада. По состоянию на утро, 10 марта, в Судже идут бои на окраинах города. Боевые действия также ведутся в лесных массивах на всех участках фронта в Курской области. Кроме того, бойцы «Айдара» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) предпринимают попытки наладить снабжение группировки в лесном массиве Куриловки.

Боевые действия также ведутся в лесных массивах на всех участках фронта в Курской области. Кроме того, бойцы «Айдара» предпринимают попытки наладить снабжение группировки в лесном массиве Куриловки. ВСУ ударили по своим же позициям в Судже из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как утверждает Shot, это произошло из-за потери связи между подразделениями.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как российские военные прошли в Суджу по подземному газопроводу

Операция по проникновению в Суджу началась в субботу, 8 марта, ее назвали одним из самых амбициозных планов в современной военной истории. Армия России зашла в город по подземному газопроводу — до 1 января 2025 года по нему шли поставки газа в страны Европы. Проход по газовой трубе помог российским бойцам избежать потерь и миновать украинские беспилотники, мины и технику.

Враг был застигнут врасплох. ВСУ стали кидать кассетные боеприпасы на трубу минут через 30 после высадки. Но ребята уже успели зайти в посадки. Закрепились и вызвали панику у противника Анастасия Кашеварова журналист

Российские военные, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, не могли идти по трубам в полный рост. Кроме того, существовал риск отравления, из-за чего военнослужащим пришлось использовать средства индивидуальной защиты.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовики жили в газовой трубе почти неделю. Они, по разным данным, преодолели от 12 до 15 километров. После высадки российских штурмовиков из труб им удалось полностью освободить промзону и завязать бои в частном секторе.

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов опубликовал кадры с бойцами перед штурмом Суджи через газопровод. «Эта операция призвана полностью поменять ход войны», — сказал соратник главы Чечни Алаудинов, обращаясь к военнослужащим.

Бои с ВСУ в Курской области идут девятый месяц

С начала вторжения ВСУ в регион 6 августа 2024 года армия России вернула контроль над 32 населенными пунктами. В феврале удалось освободить пять населенных пунктов, а в период с 8 по 9 марта, когда начался штурм Суджи — семь населенных пунктов. Больше всего сел в Курской области удалось освободить в сентябре 2024 года, когда под контроль России перешли 12 населенных пунктов.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО). Потери ВСУ в регионе, по последним данным Минобороны, составили почти 66 тысяч человек. О потерях в приграничье российской стороны оборонное ведомство информации не приводило.