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09:15, 10 марта 2025Россия

ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области

Shot: ВСУ ударили по своим же позициям в Судже Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по своим же позициям в Судже Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, украинские бойцы из-за потери связи с подразделениями решили, что на данном участке работают только российские штурмовики.

Как утверждает Shot, украинская сторона пыталась этим ударом сдержать наступление российских военных.

Сколько бойцов при этом потеряли ВСУ, не раскрывается.

До этого в сети стали появляться сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

ЖЗЛ
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