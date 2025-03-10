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07:14, 10 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о попытках атак ВСУ на Россию во время штурма Суджи

Минобороны: Силы ПВО сбили девять беспилотников над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на понедельник, 10 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России. Подробности об атаках во время штурма Суджи в Курской области сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Всего над российскими регионами за ночь перехватили девять украинских беспилотников. Три из них сбили над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, по одному — над Курской и Белгородской областями. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ночью 9 марта ВСУ выпустили по России 88 беспилотников. Тогда под удар попали Белгородская, Липецкая, Ростовская, Воронежская и Астраханская области, а также Краснодарский края, Рязанская и Курская области.

Тогда же в сети стали появляться сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Российские штурмовики до этого освободили населенные пункты под Суджей и взяли ВСУ в котел, а после проникли в город по подземной газопроводной трубе — им удалось вклиниться в позиции противника в окрестностях города, что стало для ВСУ неожиданностью.

ЖЗЛ
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