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08:57, 9 марта 2025Россия

За ночь над Россией сбили 88 украинских дронов

Минобороны: ПВО с 20:00 до 7:00 мск уничтожили 88 дронов ВСУ над регионами РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 88 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что силы ПВО сбили 88 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта. 52 беспилотника уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской.

Еще по одному беспилотнику были сбиты над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусевсообщал, что в небе над регионом был обнаружен и сбит один беспилотник. В результате падения обломков было повреждено остекление в одной из квартир, никто не пострадал.

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