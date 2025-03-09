Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

Гусев: российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили над Воронежем беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА)», — подчеркнул глава региона.

По его словам, никто не пострадал. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире.

Ранее над Воронежской областью сбили несколько беспилотников — система ПВО перехватила четыре украинских дрона.