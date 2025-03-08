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14:49, 8 марта 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

Над Воронежской областью российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 8 марта сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«С 13:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Воронежской области», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 8 марта над Брянской областью были уничтожены три украинских дрона. В результате никто не пострадал, разрушения отсутствуют, подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

Также атаку БПЛА утром в субботу отразили в Киришском районе Ленобласти. Украинские беспилотники сбили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ и на подлете к предприятию.

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