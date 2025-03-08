В Ленобласти отразили атаку БПЛА на территорию нефтеперерабатывающего завода

Дрозденко: БПЛА уничтожен на территории завода КИНЕФ, поврежден резервуар

В Киришском районе Ленобласти силы противоовздушной обороны отразили атаку БПЛА на територию нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ. Подробности раскрыл в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко.

«Один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров», — написал губернатор.

По данным Дрозденко, жертв нет. Последствия попытки атаки на НПЗ ликвидируются, к процессу подключили оперативные службы.

В начале марта ВСУ атаковали одно из сызранских промышленных предприятий, из-за чего на его территории начался пожар. Силами ПВО дроны были ликвидированы.