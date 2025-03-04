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07:41, 4 марта 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на промышленное предприятие

Самарский губернатор Федорищев: ВСУ атаковали промышленное предприятие Сызрани
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали одно из сызранских промышленных предприятий. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы», — сообщил Федорищев.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, так как в такой ситуации есть риск возникновения фейков.

ЖЗЛ
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