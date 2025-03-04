Российский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на промышленное предприятие

Самарский губернатор Федорищев: ВСУ атаковали промышленное предприятие Сызрани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали одно из сызранских промышленных предприятий. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы», — сообщил Федорищев.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, так как в такой ситуации есть риск возникновения фейков.