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04:47, 4 марта 2025Россия

Момент атаки беспилотников ВСУ на Сызранский НПЗ попал на видео

Shot опубликовал видео ночной атаки украинских БПЛА на Сызранский НПЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Момент ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео можно услышать звук взрыва, после которого раздается стрельба. По словам местных жителей, в небе были видны яркие вспышки, прозвучали от трех до пяти громких взрывов. Согласно предварительной информации, ВСУ использовали беспилотники-камикадзе PD-2.

Ранее стало известно о пожаре на нефтепроводе в ростовском поселке Чертково. Возгорание началось после атаки беспилотников.

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