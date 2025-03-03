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22:22, 3 марта 2025Россия

В российском регионе после атаки беспилотников загорелся НПЗ

В ростовском поселке Чертково после атаки беспилотников загорелся НПЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В ростовском поселке Чертково после атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, перед этим раздался глухой взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Вскоре после этого временно исполняющий обязанности глава региона Юрий Слюсарь проинформировал о массированной атаке дронов на Чертковский район. Он сообщил, что была проведена эвакуация персонала НПЗ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнили в Минобороны РФ, он был сбит около 20:00 по московскому времени.

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