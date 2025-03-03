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21:28, 3 марта 2025Россия

Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит около 20:00 по московскому времени. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ВСУ атаковали регион. По его словам, силы ПВО отразили атаку украинских дронов около города Новошахтинска. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил он.

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