Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит около 20:00 по московскому времени. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ВСУ атаковали регион. По его словам, силы ПВО отразили атаку украинских дронов около города Новошахтинска. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил он.