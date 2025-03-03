Стало известно об атаке БПЛА на южный регион России

Врио ростовского губернатора Слюсарь сообщил об атаке БПЛА

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов около города Новошахтинск.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник. Каких-либо других подробностей произошедшего он не привел.

За 12 минут до этого стало известно, что опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области.

В этот же день стало известно, что украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Тогда под ударом ВСУ оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.