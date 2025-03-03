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20:54, 3 марта 2025Россия

Стало известно об атаке БПЛА на южный регион России

Врио ростовского губернатора Слюсарь сообщил об атаке БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов около города Новошахтинск.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник. Каких-либо других подробностей произошедшего он не привел.

За 12 минут до этого стало известно, что опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области.

В этот же день стало известно, что украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Тогда под ударом ВСУ оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.

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