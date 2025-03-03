ВСУ атаковали четыре населенных пункта в регионе России

Украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.
По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Информация о последствиях атак уточняется.
Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по коммерческому объекту в Белгородской области. При этом была повреждена линия электропередачи.