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14:19, 3 марта 2025Россия

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в регионе России

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по коммерческому объекту в Белгородской области. При этом была повреждена линия электропередачи.

ЖЗЛ
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