ВСУ атаковали четыре населенных пункта в регионе России

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по коммерческому объекту в Белгородской области. При этом была повреждена линия электропередачи.