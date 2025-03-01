ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что по коммерческому объекту был нанесен удар с помощью беспилотника, поврежден фасад здания. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, добавил Гладков.
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее стало известно о попадании беспилотника в жилой дом в городе Удомля Тверской области. Обломки дрона повредили одну из квартир.
Позднее появилась информация о попытке атаки ВСУ на Калининскую АЭС в Тверской области с помощью реактивных беспилотников.