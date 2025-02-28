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23:56, 28 февраля 2025Россия

ВСУ попытались атаковать атомную станцию в российском регионе

Mash: ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС в Тверской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Калининскую АЭС в Тверской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что противник задействовал для атаки реактивные дроны. Все БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военный обозреватель» подтверждает, что Калининская АЭС стала целью для ВСУ.

12 февраля ВСУ нанесли удар по приближенной к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) территории, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, расстояние от прилета до первого реактора составило не более 300 метров.

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