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12:00, 12 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили рядом с реактором Запорожской АЭС

Балицкий: БПЛА ВСУ нанесли удар в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Victor / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по приближенной к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) территории. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — сообщил глава региона.

Балицкий призвал жителей Энергодара не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

2 февраля стало известно об атаке Энергодара украинскими военными. Для этого ВСУ использовали четыре дрона.

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