ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе

ВСУ атаковали Энергодар четырьмя дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками. Об этом сообщил врио главы города Максим Пухов в своем Telegram.

Как уточнил Пухов, два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Информации о пострадавших и возгораниях в городе нет.

«Город на протяжении недели активно подвергается атакам со стороны ВСУ. Подобные атаки носят террористический характер и имеют своей целью только одно: создать как можно более невыносимые условия для населения», — заключил Пухов.

Ранее на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) целью атак дронов ВСУ назвали гражданскую инфраструктуру Энергодара.