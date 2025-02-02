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16:18, 2 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе

ВСУ атаковали Энергодар четырьмя дронами-камикадзе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками. Об этом сообщил врио главы города Максим Пухов в своем Telegram.

Как уточнил Пухов, два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Информации о пострадавших и возгораниях в городе нет.

«Город на протяжении недели активно подвергается атакам со стороны ВСУ. Подобные атаки носят террористический характер и имеют своей целью только одно: создать как можно более невыносимые условия для населения», — заключил Пухов.

Ранее на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) целью атак дронов ВСУ назвали гражданскую инфраструктуру Энергодара.

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