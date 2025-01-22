Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 22 января 2025Бывший СССР

На ЗАЭС назвали цель атак беспилотников ВСУ

На ЗАЭС целью атак дронов ВСУ назвали гражданскую инфраструктуру Энергодара
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара, а не по самой станции. Цель атаки дронов украинской армии назвала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

«Атаки беспилотников ВСУ были по городу, не по Запорожской АЭС. Украинские БПЛА были зафиксированы в нескольких частях Энергодара: в районе водоканала, городской набережной и в районе магазина "Грошик"», — объяснила Яшина.

22 января ВСУ атаковали Энергодар, используя четыре беспилотника. Как уточнили местные власти, в результате возгораний и разрушений в городе не произошло. Жителей Энергодара призвали соблюдать меры предосторожности.

Украинская армия также нанесла удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. Информацию об этом подтвердил глава городского округа Виталий Гура. По словам чиновника, при атаке ВСУ пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      Обещавший «купить ментов» мигрант попал на видео и принес извинения русскому народу

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуного динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше