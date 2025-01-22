На ЗАЭС назвали цель атак беспилотников ВСУ

На ЗАЭС целью атак дронов ВСУ назвали гражданскую инфраструктуру Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара, а не по самой станции. Цель атаки дронов украинской армии назвала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

«Атаки беспилотников ВСУ были по городу, не по Запорожской АЭС. Украинские БПЛА были зафиксированы в нескольких частях Энергодара: в районе водоканала, городской набережной и в районе магазина "Грошик"», — объяснила Яшина.

22 января ВСУ атаковали Энергодар, используя четыре беспилотника. Как уточнили местные власти, в результате возгораний и разрушений в городе не произошло. Жителей Энергодара призвали соблюдать меры предосторожности.

Украинская армия также нанесла удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. Информацию об этом подтвердил глава городского округа Виталий Гура. По словам чиновника, при атаке ВСУ пострадал один человек.