ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

Глава городского округа Гура: ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

«22 января 2025 года со стороны киевского режима нанесен удар по жилым домам в нашем городе», — написал он.

По словам чиновника, в результате происшествия пострадал один местный житель. Отмечается, что мужчину незамедлительно доставили в Каховскую центральную районную больницу.

Ранее украинские войска нанесли удар по территории в 50 метрах от больницы в Горловке Донецкой народной республики. В результате ранены оказались восемь человек.