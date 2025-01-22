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14:44, 22 января 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

Глава городского округа Гура: ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Виталия Гуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

«22 января 2025 года со стороны киевского режима нанесен удар по жилым домам в нашем городе», — написал он.

По словам чиновника, в результате происшествия пострадал один местный житель. Отмечается, что мужчину незамедлительно доставили в Каховскую центральную районную больницу.

Ранее украинские войска нанесли удар по территории в 50 метрах от больницы в Горловке Донецкой народной республики. В результате ранены оказались восемь человек.

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