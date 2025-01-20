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11:58, 20 января 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар около больницы в Горловке

Пушилин: ВСУ нанесли удар около больницы в Горловке, ранены восемь человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Горловке, в результате ранены восемь человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

Он уточнил, что один из снарядов ВСУ взорвался в 50 метрах от больницы. По его данным, были повреждены остекление окон и входная группа в хирургическом корпусе.

Пушилин подчеркнул, что Украина специально бьет по гражданским и критическим объектам. При ударе ВСУ также были повреждены два жилых дома, дворец культуры и коммунальное предприятие, добавил глава ДНР.

20 января украинские бойцы ударили по селу Бехтеры в Херсонской области. В результате 21 человек пострадали. ВСУ применили для удара реактивную систему залпового огня HIMARS. Войска Украины ударили по населенному пункту двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM.

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