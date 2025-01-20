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11:59, 20 января 2025Бывший СССР

В Херсонской области увеличилось число пострадавших после удара ВСУ из HIMARS

В селе Бехтеры число пострадавших после удара ВСУ из HIMARS увеличилось до 21
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Число пострадавших в селе Бехтеры Херсонской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 21 человека. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

Он сообщил, что украинские военные использовали для обстрела населенного пункта реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. ВСУ нанесли удар двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM, уточнил Василенко.

В пресс-службе губернатора Херсонской области добавили, что в числе пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Бехтеры трое детей.

Утром 20 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ около школы в селе Бехтеры. По его словам, данная атака является доказательством варварства киевского режима.

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