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15:18, 22 января 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ беспилотниками
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Согласно предварительным данным, ВСУ использовали для атаки четыре дрона. В результате не произошло каких-либо возгораний или разрушений, добавили власти Энергодара.

Кроме того, администрация города предупредила жителей о сохранении угрозы атаки. Власти призвали горожан соблюдать меры предосторожности.

14 января ВСУ атаковали Запорожскую область. Под ударом оказались Каменка-Днепровская и Энергодар. Помимо артиллерии, украинские бойцы использовали дроны-камикадзе.

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