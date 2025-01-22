ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Согласно предварительным данным, ВСУ использовали для атаки четыре дрона. В результате не произошло каких-либо возгораний или разрушений, добавили власти Энергодара.

Кроме того, администрация города предупредила жителей о сохранении угрозы атаки. Власти призвали горожан соблюдать меры предосторожности.

14 января ВСУ атаковали Запорожскую область. Под ударом оказались Каменка-Днепровская и Энергодар. Помимо артиллерии, украинские бойцы использовали дроны-камикадзе.