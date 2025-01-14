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14:18, 14 января 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали два города в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«О комбинированной атаке боевиков ВСУ на Каменку-Днепровскую: на данный момент нацисты нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по этому городу в Запорожской области. Также бандеровцами осуществляются атаки дронами-камикадзе», — написал он.

Рогов также сообщил, что один из атаковавших населенный пункт беспилотников был сбит в небе российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он сообщил, что в городе произошло массовое отключение электричества и начались проблемы со связью.

Политик также отметил, что для атак по Энергодару украинские военные используют артиллерию. Он подчеркнул, что в городе зафиксировали не менее пяти прилетов. По предварительным данным, удары были нанесены по береговой линии Днепра.

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