ВСУ атаковали два города в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«О комбинированной атаке боевиков ВСУ на Каменку-Днепровскую: на данный момент нацисты нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по этому городу в Запорожской области. Также бандеровцами осуществляются атаки дронами-камикадзе», — написал он.

Рогов также сообщил, что один из атаковавших населенный пункт беспилотников был сбит в небе российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он сообщил, что в городе произошло массовое отключение электричества и начались проблемы со связью.

Политик также отметил, что для атак по Энергодару украинские военные используют артиллерию. Он подчеркнул, что в городе зафиксировали не менее пяти прилетов. По предварительным данным, удары были нанесены по береговой линии Днепра.