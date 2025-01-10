Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар из ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.
«На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов», — говорится в публикации. Он также пообещал проинформировать о подробностях позже.
ВСУ систематически наносят удары по городу. Ранее об атаке украинских бойцов на Энергодар сообщалось 30 ноября 2024 года. Тогда город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) атаковали из ствольной артиллерии.
6 января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало, что около ЗАЭС прозвучали два громких взрыва. Они прогремели после атаки дрона ВСУ на тренажерный центр.