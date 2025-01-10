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17:32, 10 января 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Энергодар

Член ОП России Рогов: ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар из ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов», — говорится в публикации. Он также пообещал проинформировать о подробностях позже.

ВСУ систематически наносят удары по городу. Ранее об атаке украинских бойцов на Энергодар сообщалось 30 ноября 2024 года. Тогда город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) атаковали из ствольной артиллерии.

6 января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало, что около ЗАЭС прозвучали два громких взрыва. Они прогремели после атаки дрона ВСУ на тренажерный центр.

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