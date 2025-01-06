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02:33, 6 января 2025Бывший СССР

Возле ЗАЭС прозвучали громкие взрывы после атаки ВСУ

МАГАТЭ сообщило о взрывах у ЗАЭС после удара БПЛА ВСУ по тренажерному центру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прозвучали два громких взрыва после атаки украинского беспилотника на тренажерный центр. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

По данным агентства, взрывы прогремели в воскресенье, 5 января, около 12:45 и 15:45 по московскому времени. Примерно в то же время поступили сообщения об ударе по тренажерному центру.

В МАГАТЭ добавили, что информация о последствиях взрывов пока отсутствует.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал крышу корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, «где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала». В ходе произошедшего никто не пострадал.

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