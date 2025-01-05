Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 5 января 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

Украинские войска атаковали дроном тренажерный центр Запорожской АЭС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили на станции.

«Сегодня атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщили на станции.

Там уточнили, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

В пресс-службе станции добавили, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, которые были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Киев терроризирует сотрудников Запорожской атомной электростанции. Он также напомнил о террористическом акте Киева против начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. Автомобиль сотрудника станции был подорван, в результате он не выжил.

В конце декабря сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) включили высоковольтную резервную линию энергоснабжения на 330 киловольт «Ферросплавная-1».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

      Вторжение ВСУ в Курскую область признали провальным

      Новые власти Сирии замазали на фото Бербок

      Жителей Курской области предостерегли от возвращения в «серую зону»

      Хинштейн раскритиковал чиновников за слова о ситуации на фронте

      Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

      Солдаты ВСУ высказались о Российской армии

      Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше