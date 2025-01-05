Украинские войска атаковали дроном тренажерный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили на станции.

«Сегодня атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — сообщили на станции.

Там уточнили, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

В пресс-службе станции добавили, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, которые были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Киев терроризирует сотрудников Запорожской атомной электростанции. Он также напомнил о террористическом акте Киева против начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. Автомобиль сотрудника станции был подорван, в результате он не выжил.

В конце декабря сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) включили высоковольтную резервную линию энергоснабжения на 330 киловольт «Ферросплавная-1».