На Запорожской АЭС включили резервную линию электроснабжения

На Запорожской АЭС ввели в работу линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) включили высоковольтную резервную линию энергоснабжения на 330 киловольт «Ферросплавная-1». Сообщение о ее введении в работу было опубликовано в Telegram-канале станции.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловатт "Ферросплавная -1"», — поделился информацией представитель ЗАЭС, добавив, что сейчас радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится в норме, не превышая естественных фоновых природных значений.

В публикации также напомнили, что линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» была отключена защитой в минувшую пятницу, 20 декабря.