На Запорожской АЭС отключилась резервная линия электроснабжения

На ЗАЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Резервная линия электроснабжения на 330 киловатт отключилась на Запорожской атомной электростанции (АЭС), сообщили в пресс-службе станции в Telegram.

Собственные нужды АЭС запитаны от линии на 750 киловатт «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности на станции не зафиксировано.

В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», напомнили в пресс-службе. Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится в пределах нормы.

Ранее Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС), оказался без электричества из-за аварии на ЛЭП. Кроме того, электричество пропало в Каменке-Днепровской и Водяном.