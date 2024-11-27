Энергодар оказался обесточен из-за аварийного отключения ЛЭП

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС), оказался без электричества из-за аварии на ЛЭП. Об этом сообщили в администрации города в Telegram-канале.

Там сообщили, что произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская и Водяное.

Власти заявили, что специалисты максимально оперативно приступят к ликвидации аварии, как только выяснят причины отключения.

Ранее 27 ноября часть подконтрольной Украине Запорожской области осталась без света из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП). Также тысячи жителей Херсонской области оказались без света из-за аварийного отключения линии электропередачи Джанкой — Мелитополь.