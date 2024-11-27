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09:26, 27 ноября 2024Экономика

Тысячи людей остались без света в Херсонской области

Губернатор Сальдо: 137 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Тысячи жителей Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения линии электропередачи Джанкой — Мелитополь. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Отключения света затронули 172 населенных пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Без доступа к электричеству остались более 137 тысяч человек и 40 социально значимых объектов — их уже перевели на аварийные источники питания.

К 06:00 удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме в Геническом и Новотроицком округах, отметил Сальдо. После этого без света остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов. Губернатор подчеркнул, что восстановительные работы идут максимально быстрыми темпами.

Ранее без света осталась часть Запорожской области. В регионе тоже произошло повреждение на линии электропередачи. Однако точные обстоятельства аварии в местном Минэнерго не назвали.

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