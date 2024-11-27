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08:33, 27 ноября 2024Экономика

Часть Запорожья осталась без света

Минэнерго региона: в Запорожской области начались перебои с электроснабжением
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Часть подконтрольной Украине Запорожской области осталась без света из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП). О перебоях с электроснабжением сообщает Минэнерго региона в своем Telegram-канале.

«В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной серьезных перебоев с электроснабжением по всему региону», — заявили в ведомстве. Однако точные обстоятельства аварии там не назвали.

Восстановительные работы планируют завершить в ближайшее время, жителей Запорожья призвали сохранять спокойствие. «Энергетики прилагают все усилия для оперативного устранения повреждений и восстановления стабильного электроснабжения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее без света остались тысячи жителей двух российских регионов. Из-за непогоды нарушилось электроснабжение в Смоленской области и Приморском крае.

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