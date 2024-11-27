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07:44, 27 ноября 2024Экономика

Тысячи россиян остались без света

Тысячи жителей Смоленской области и Приморья остались без света из-за непогоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за обрушившейся на регион непогоды. О массовом отключении электроэнергии у россиян сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По словам главы области, без электричества остаются более 19 тысяч человек и 10 учебных заведений. Вернуть свет удалось другим 10 тысячам жителей и 13 учебным заведениям в малонаселенных пунктах. Анохин напомнил, что на время непогоды и отключений электроэнергии организованы пункты временного пребывания. Помимо этого, жители Смоленской области могут пожить в гостиницах — власти компенсируют им эти расходы.

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Из-за вызванных непогодой аварий на сетях без света также остались 17 населенных пунктов в Чугуевском районе Приморского края, сообщает администрация муниципального округа в своем Telegram-канале.

Без доступа к электричеству находятся села Ленино, Шумный, Заметное, Уборка, Павловка и Антоновка, Краскино, Цуканово, Гвоздево, Камышевое и поселок Посьет, а также часть потребителей в селах Вольно-Надеждинское, Прохладное и поселке Новый.

Приморье находится под действием активного циклона, который принес с собой дожди и мощный ветер со скоростью до 30 метров в секунду. Сильным порывом ветра в регионе сорвало обшивку дома и крышу шиномонтажа, фонарь, светофор и опору освещения.

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