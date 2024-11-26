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12:37, 26 ноября 2024Экономика

Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

Во Владивостоке штормовым ветром сорвало обшивку дома и снесло светофор
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке разгулялся штормовой ветер. О последствиях непогоды в дальневосточной столице сообщает портал Vl.ru.

Сильным порывом ветра в городе сорвало фрагмент обшивки с панельного дома по улице Толстого. Кирпичная кладка на торцевой стороне здания оказалась обнажена на всех девяти этажах. По информации властей, ремонт дома должны завершить до конца этого года. Никто не пострадал — куски утеплителя сейчас собирают по окрестностям.

Мощный ветер повалил и деревья. Так, в районе улицы Пологой сломавшийся ствол угодил на лобовые стекла сразу пяти машин, припаркованных поблизости. Шквалами по всему городу сносило заборы и стройматериалы с рабочих площадок — на улицах Алеутской и Каштановой они полетели прямо с крыши здания, разбив лобовое стекло автомобиля и перекрыв движение. После ненастья на земле остался уличный фонарь на перекрестке Пограничной и Светланской, образовав немалую пробку.

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На улице Пограничной ветром уронило информационный стенд о ремонте дороги, а в общежитии по улице Державина выбило окно на лестничной площадке. Непогода лишила крыши шиномонтаж на улице Шепеткова, о пострадавших не сообщается. На Баляева ветром вырвало часть светофора над остановкой, а улица Тигровая осталась без опоры освещения. Как отмечают синоптики, ветер не стихнет еще два дня.

На прошлой неделе метель обрушилась на Центральную Россию. Из-за сильного снегопада повалило немало деревьев и оборвало линии электропередач, что привело к отключению света. В итоге почти на семь дней без электричества осталось больше сотни тысяч жителей.

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