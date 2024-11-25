Из-за метели на неделю без света осталась сотня тысяч россиян

Mash: сильный снегопад на неделю лишил электричества сотню тысяч жителей ЦФО

Метель почти на неделю оставила без электричества больше сотни тысяч россиян. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.

Из-за сильного снегопада, прошедшего на прошлой неделе в нескольких регионах страны, повалило немало деревьев и оборвало линии электропередач. В результате непогоды отключения света затронули десятки тысяч жителей Центральной России. В Смоленской области из-за сильного снегопада без ресурса оказалось 48 тысяч человек, ту же цифру сообщают и тверские коммунальщики. В Калужской области электричество отсутствует у 11 тысяч жителей — в основном отключения коснулись Спас-Деменского, Людиновского, Кировского и Юхновского районов региона.

Ранее о ненастье предупредили ряд российских регионов. На Урале ожидаются метели с усилением ветра до 25 метров в секунду, на западе Якутии он может достичь силы до 20 метров в секунду, а на Арктическом побережье — до 32 метров в секунду. В Забайкалье, Приамурье, Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области, по прогнозам синоптиков, пройдут осадки, местами сильные. Ветер может набрать силу до 25 метров в секунду.