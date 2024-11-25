Российским регионам предсказали штормовой ветер

Гидрометцентр: на Урале и в Якутии ожидается штормовой ветер

В средней полосе европейской территории России со вторника, 26 октября, по четверг, 28 октября, установится спокойная погода, однако в отдельных частях Северо-Западного региона, Центральной России, на Урале, в Якутии, и Приморье местами ожидается штормовой ветер. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра России.

Морозная погода без существенных осадков сохранится на большей части Уральского региона, а также на юго-западне Сибири. На Урале местами ожидаются метели с порывами ветра 15-20 метров в секунду, на севере — до 20-25 метров в секунду.

В северо-восточных районах Якутии, в Магаданской области и на Чукотке благодаря арктическому циклону ожидается морозная погода с температурой на 3-8 градусов ниже нормальной для этого времени. В западной половине Якутии пройдет снег и метели при порывах ветра 15-20 метров в секунду, на Арктическом побережье — до 27-32 метров в секунду.

В Забайкалье, Приамурье, Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области прогнозируются осадки, местами сильные. В Приморье пройдет ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами до 20-25 метров в секунду, на побережье ожидается до 27-32 метров в секунду, местами метели.

На Камчатке и севере Курильской гряды временами осадки, местами метели с порывистым ветром 15-20 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду. В Северо-Западном регионе и на юге европейской территории России также ожидается ветер с порывами до 17-22 метров в секунду, на Арктическом побережье до 25-30 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на текущей неделе непогода ожидает более 15 российских регионов. Это Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Северо-Кавказский федеральный округ, Мурманская область, Коми и другие регионы.