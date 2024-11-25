Ряд российских регионов предупредили об опасной погоде

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил 15 российских регионов о непогоде

На текущей неделе более 15 российских регионов ожидает непогода, в том числе штормовой ветер сильные осадки, гололед. Об этом жителей страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В понедельник и вторник в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также ветер скоростью 15-20 метров в секунду. По словам Вильфанда, похожая погода установится на большей части Северо-Кавказского федерального округа.

Метеоролог добавил, что самая сложная погодная ситуация будет наблюдаться в Мурманской области и Приморском крае, где ожидаются сильный снег и метель. Похожие погодные условия ожидают Архангельскую область и Республику Коми, а также Амурскую область, юг Хабаровского края и в Еврейскую автономную область. Непогода затронет и Приволжский федеральный округ.

По словам Вильфанда, ухудшение погодных условий связано с понижением температуры в связи с затоком холодных воздушных масс.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в Москве был побит рекорд по осадкам. Этот день стал самым влажным в столице за последние 75 лет.